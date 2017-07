ARMS – Update bringt den Hedlok-Modus

Nintendos neustes Beat’em Up ARMS für die Switch wird am morgigen Tag, dem 12. Juli, mit einem neuen Update versorgt. Wie Produzent Kosuke Yabuki nunr Eurogamer verriet, bringt die Version 2.0 einen neuen Hedlok-Modus sowie den neuen spielbaren Kämpfer Max Brass mit sich. Desweiteren wird es kleine Balance Patches geben, die aber nicht die Charaktere verschlechtern sollen.

Neu: Der Hedlok-Modus

„Max Brass ist der Hauptteil des morgigen Updates, allerdings wird es auch einen neuen Versus Modus geben“, so Kosuke Yabuki. In diesem Modus kämpfen zwei oder drei Spieler um die Hedlok Maske, mit der sie sich zu Hedlok verwandeln. Falls einer der Spieler zu Hedlok wird, müssen die anderen Spieler diesen besiegen. Der Hedlok-Modus ist im Online-Modus sowie in jedem anderen Multiplayer-Modus verfügbar.

Quelle: eurogamer