Star Wars Battlefront 2 – Betastart bekannt gegeben

Kaum ein Onlinespiel kommt heutzutage ohne eine Beta, in der die Onlinefunktionen auf die Probe gestellt werden, aus. Auch für das kommende Star Wars Battlefront 2 vom Entwickler DICE wird es eine geben. Heute hat Publisher Electronic Arts neue Informationen zu dem Onlinetest bekannt gegeben. Demnach wird diese für Vorbesteller des Shooters am 4. Oktober für die Playstation 4 und Xbox One starten und bis zum 9. Oktober andauern. Alle anderen können ab dem 6. Oktober die Beta spielen. Der Onlinetest wird den Galaktischen Angriff auf Naboo mit Multyplayermatches mit bis zu 40 Spielern beinhalten. In diesen kann man entweder als Droide der Seperatisten Armee oder als Klon-Krieger der Republik kämpfen. Dabei werden mit Assault Trooper, Heavy Trooper, Officer und Specialist vier verschiedene Klassen verfügbar sein. Wie es sich für einen ordentlichen Battlefront Ableger gehört, werden auch verschiedene Star Wars Helden und Fahrzeuge aus der Prequel Ära spielbar sein. Zusätzlich wird es noch den Multiplayermodus Star Fighter Assault geben in der man packende Weltraumschlachten aus der Original Trillogie erleben wird. Star Wars Battlefront 2 erscheint am 17. November für Playstation 4, Xbox One und PC.

Quelle: playstation.com