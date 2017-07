Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm – Neuer Trailer zur Trilogie

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zur Naruto: Ultimate Ninja Storm Trilogy veröffentlicht. Die Collection enthält die Spiele Naruto: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2, und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Zu sehen ist die PlayStation 4-Version des Spiels.

Neben der Naruto: Ultimate Ninja Storm Trilogy wird zudem die Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy Collection erscheinen, die zudem die Erweiterung Road to Boruto beinhalten wird und auch als physische Version in den Handel kommt. Die beiden Spielesammlungen erscheinen am 25. August 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.

Quelle: 876TV (via Youtube)