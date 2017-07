Dragon Ball Xenoverse 2 – Switch-Version erhält einen Termin

Bandai Namco hat soeben den Release-Termin für Dragon Ball Xenoverse 2 für die Nintendo Switch bekannt gegeben. Das Spiel ist bisher nur für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Bei der Version für die Nintendo Switch sind die Inhalte vorhanden, die auch schon beim Launch der anderen Versionen enthalten waren. Somit müssen weitere DLCs normal erworben werden.

Dragon Ball #Xenoverse2 erscheint am 22/9 für #NintendoSwitch mit exkl. Features wie lokale Kämpfe mit 2 Joy-Cons an einem System. pic.twitter.com/DHuP1xiD0m — Bandai Namco DE (@BandaiNamcoDE) July 10, 2017

Ab September kann geprügelt werden

Demnach wird das Beat’em Up am 22. September in Europa erscheinen. Diese neue Version enthält exklusiv für die Switch entwickelte Features wie Motion Control während den Kämpfen, lokalen ad-hoc Multiplayer mit bis zu sechs Spielern, lokale Kämpfe mit zwei Joy-Cons und einem System. Natürlich könnt ihr wie gewohnt den Handheld-Modus zum Spielen nutzen.

