Battlefield 1 – Premium Trails startet demnächst

In vorherigen Battlefield Teilen war es immer so, dass diejenigen welche nicht das Premium Pack erworben hatten nicht die Möglichkeit hatten die DLC Karten auszuprobieren. Bereits vor einiger Zeit gab es in Battlefield 1 mit Premium Feunde ein Feature welches dieses Problem umging. Denn an bestimmte Zeiträumen konnten Leute ohne Premium sich ihren Premium Freunden in einem Trupp anschließen und diese DLC Karten gemeinsam spielen. Zwar konnten sie dabei nicht die neuen Waffen spielen und die erhaltenen Erfahrungspunkte, erhält man auch erst beim Kauf des Season Pass oder des DLC’s. Doch war dies eine gute Möglichkeit sich einmal vor dem Kauf die Karten genauer anzuschauen. Mit Premium Trails wird mit dem Erscheinen der neuen „Prise de Tahure“ Map ein ähnliches Feature starten. Dieser unterscheidet sich gegenüber dem Premium Freunde in dem Punkt, dass man dies nun auch ohne Freunde die Premium besitzen spielen kann. Neben dem kommenden Premium Trails Event wird es auch vor der Gamescom und im September ein Premium Trials Event in dem 1. WK Shooter geben.

Quelle: battlefield.com