WoW – Zeitwanderung: The Burning Crusade

Es steht mal wieder das nächste Zeitwanderungsevent vor der Tür und erneut verschlägt es die Helden Azeroths zurück in die Zeit von Burning Crusade und somit wieder zur brennenden Legion. Von Mittwoch, den 12. Juli habt ihr bis zum 19. Juli Zeit euch durch die alten Instanzen zu prügeln und dabei zahlreiche Questbelohnungen abzusahnen. Natürlich passen sich die Instanzen dem aktuellen höchst Level von 110 an, ihr braucht also entsprechend eine vollständige Gruppe aus Tank, Heiler und drei Schadensklassen um die Instanzvorraussetzungen zu erfüllen. Wir haben hier noch eine Übersicht der Instanzen die euch während dieses Events die Türen öffnen. Wichtig bevor ihr die Instanzen betretet, nehmt die entsprechende Wochen-Quest bei Erzmagier Timear in Dalaran an, denn nachdem ihr 5 Instanzen absolviert habt, erhaltet ihr eine Truhe mit Ausrüstung als Belohnung.

Die Managruft

Die Arkatraz

Die Zerschmetterten Hallen

Der Schwarze Morast

Die Terrasse des Magisters

Die Sklavenunterkünfte

Quelle: worldofwarcraft.com