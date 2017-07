Rocket League – Neue Statistiken bekannt gegeben

Als Rocket League vor zwei Jahren erschien konnte kaum einer den Erfolgszug des Spiels erahnen. Nun ist das Auto Fußballspiel fast zwei Jahre erhältlich und einer der beliebtesten Spiele unserer Zeit. Nun wurde ein Bild mit einer handvoll Statistiken um das Spiel veröffentlicht, die den Erfolg des Spiel unterstreichen. Aus diesem Bild lassen sich wertvolle Informationen entnehmen. Demnach zählt das Spiel mittlerweile mehr als 33 Millionen Spieler auf der Playstation 4, Xbox One, und PC. Somit konnte das Spiel nochmals drei Millionen Spieler in den letzten drei Monaten dazu gewinnen. Diese Zahl wird wohl in Zukunft durch ein Switch Release des Spiels wohl weiter steigen.

In den zwei Jahren die das Spiel nun erhältlich sind wurden mehr als 1,5 Milliarden Matches gespielt. Dabei spielten durchschnittlich rund 1,6 Millionen Spieler jeden Tag das Auto Fussball Spiel. Dabei zeigt sich das die Playstation 4 Version des Spiels die beliebteste ist. Denn von den aktiven Nutzern spielen 41 Prozent auf der Playstation 4, während 32 Prozent auf der Xbox One und 27 Prozent auf dem PC spielen. Der beliebteste Spielmodus ist mit 50% der 2 vs 2 Modus.

Quelle: rocketleague.com