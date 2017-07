Mittelerde Mordors Schatten – Update für Nemesis Feature

Mittelerde Mordors Schatten ist inzwischen ja in diversen Formen erhältlich und bekommt jetzt sogar noch mal ein spezielles Update. Bevor das Sequel Schatten des Krieges im Oktober erscheint, könnt ihr zwei Nemesis Charaktere aus dem Vorgänger importieren.

Ein Ausflug in Mittelerde Mordors Schatten lohnt sich

Der Nemesis Forge Trailer zeigt euch wie sich Feinde/Partner aus dem Original in das Sequel importieren lassen. Dort könnt ihr dann eure Geschichte weiter fortsetzen. Ein erneuter Ausflug kann sich also durchaus lohnen. In Schatten des Krieges werden dann im Oktober, euer treuster Helfer und ärgster Feind auf euch warten.

Quelle: PlayStation EU (via Youtube)