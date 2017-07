For Honor – Creative Director verlässt das Studio

Als For Honor im Februar für Playstation 4, Xbox One und PC erschien kam das Mittelalterspiel bei Kritikern und Fans nur zwiegespalten an. Besonders die Onlineprobleme beim Launch sorgten für viel negative Schlagzeilen. Einen weiteren Rückschlag muss das Spiel auch dieser Tage verzeichnen. Denn Jason VandenBerghe, der Creative Director von For Honor und Tomy Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier hat das Studio und Ubisoft nach neun Jahren verlassen. Wie er auf Facebook schreibt, arbeitet er mit sofortiger Wirkung als neuer Design Director beim Entwickler ArenaNet für Guild Wars.

Quelle: Facebook (Jason VandenBerghe)