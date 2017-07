Fifa 18 – Nun wohl auch mit der Dritten Liga

Seit einigen Jahren steht auf den Wunschzettel deutscher Fifa Fans, dass die dritte Bundesliga Einzug in einen der Ableger erhält. Bisher ist Publisher Electronic Arts den Wunsch der deutschen Spieler nicht nachgekommen. Bei Fan Votings auf fifplay.com hatten 220.000 Fans für die dritte Liga gestimmt. Doch mit dem kommenden Fifa Ableger dürfte sich das ändern. Denn der deutschen Sportzeitschrift Kicker liegen Informationen vor, wodurch die Dritte Liga in Fifa 18 erstmals Einzug erhält. Demnach seihen sich EA und DFL einige geworden, wodurch nun die dritthöchste Spielklasse in Fifa 18 erstmals spielbar sein wird. Somit können Fans mit Mannschaften wie Hansa Rostock, Karlsruher SC oder VFR Aalen spielen. Bislang steht jedoch eine offizielle Bekanntgabe seitens EA noch aus. Fifa 18 erscheint am 29. September für Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360 und Nintendo Switch.

Quelle: esport.kicker.de