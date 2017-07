Dragon Quest XI – Gameplay vom 3DS und der PS4

Im Zuge des Countdown Carnival Hands-on Events in Sapporo präsentierte Square Enix neues Gameplay-Material zu Dragon Quest XI, welches für die PlayStation 4 und den Nintendo 3DS erscheinen wird. Bislang ist nur ein Release-Termin für Japan bekannt, ein Termin für Europa soll folgen. Ebenfalls soll eine Switch-Version in Entwicklung sein.

Square Enix stellte zudem eine vierte Beschränkung im Restricted Play Modus vor, mit dem das Spiel gestartet werden kann. In diesem Modus müsst ihr auf ein bestimmtes Feature verzichten, welches normalerweise überlebenswichtig in Dragon Quest XI ist. Bislang bekannt sind die Beschränkungen, dass ihr entweder nicht einkaufen, nicht wegrennen oder keine Ausrüstung anlegen könnt. Bei der vierten Beschränkung geschehen euch allerlei peinliche Dinge, durch die ihr zum Beispiel nicht mit Bewohnern der Welt sprechen könnt oder euch peinliche Dinge in Kämpfen passieren (wie dem Entblößen eurer Unterwäsche).

Quelle: gematsu.com