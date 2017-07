The Tomorrow Children – Server werden abgeschaltet

Free to play Spiele haben es nicht leicht. The Tomorrow Children wird der nächste Titel sein, der das zeitliche segnet. Erst im letzten Jahr ging der Titel an den Start und folgt jetzt anderen Beispielen wie Kill Strain und setzt damit die unglückliche Reihe fort.

Das Aus für The Tomorrow Children

Q-Games hatten den Titel 2013 erstmals präsentiert und mit dem Release im letzten Jahr, war die Entwicklungszeit fast viermal so lang wie die Laufzeit. Ab dem 1. November werden die Pforten dann endgültig geschlossen. Damit verschwindet ein weiteres FTP Game aus dem Store und wird sehr wahrscheinlich auch nicht das Letzte bleiben.

Quelle: Pushsquare