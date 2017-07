Playstation Now – Dienst erscheint in Deutschland

In Amerika und einigen Teilen von Europa wie zum Beispiel Großbritannien, ist Sonys Streaming Service Playstation Now ja bereits verfügbar. Nun gibt es für ein paar weitere europäische Länder grünes Licht. Noch in diesem Jahr soll der Dienst hier an den Start gehen.

Playstation Now noch nicht now aber bald

Im Playstation Blog gab es die Ankündigung, dass der Spiele Streaming Service von Playstation noch in diesem Jahr in Deutschland, Frankreich und Luxemburg starten soll. Ab dann wird es möglich sein, PS4 und PS3 Spiele sowohl auf die PS4 als auch auf PC zu streamen. Plattformen wie Playstation Vita und Playstation 3 werden aber leider nicht mehr unterstützt. Für eine anstehende Beta könnt ihr euch hier anmelden.

Quelle: Playstation Blog