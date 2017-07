Laytons Mystery Journey – Erster englischsprachiger Trailer zum Rätselspiel

Laytons Mystery Journey setzt die beliebte Puzzle-Serie von Entwickler Level-5 fort und nun gibt es neben zahlreichen japanischen Trailern auch endlich einen englischsprachigen für all diejenigen, die des Japanischen nicht allzu mächtig sind. Im neuesten Ableger der Layton-Reihe, voller Titel „Laytons Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy“, schlüpft man erstmals nicht in die Rolle von Professor Hershel Layton, sondern in die seiner Tochter Katrielle.

Vierminütiger Zeichentrickfilm als Trailer

Die Optik der Layton-Spiele war schon immer ein Hingucker, dass ist auch im Trailer zu Laytons Mystery Journey nicht anders. Ganze vier Minuten läuft er und zeigt neben einigen Rätseln vor allem, worum es in der Story des Spiels gehen wird. Dabei wirkt der Trailer fast schon wie ein ganzer Zeichentrickkurzfilm, also dürfen sich Fans auf wunderschön animierte Cutscenes freuen. Laytons Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy erscheint am 20. Juli zunächst für iOS und Android, im Herbst dann für den Nintendo 3DS.

