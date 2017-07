Horizon Zero Dawn – Patch 1.30 bringt viele neue Inhalte

Das von Spielern wie auch Medien vielfach gelobte Action-Rollenspiel Horizon Zero Dawn erhält am heutigen Donnerstag, den 06. Juli 2017, das größte Update seit seiner Veröffentlichung im März diesen Jahres. Fans des Abenteuers rund um die Protagonistin Aloy dürfen sich auf neue Features und Möglichkeiten freuen, die das Spielerlebnis in der postapokalyptischen Welt erweitern.

Horizon Zero Dawn bekommt neuen Schwierigkeitsgrad

So bekommen die Gegner mit Patch 1.30 bisher ungeahnte Kräfte – neben der neuen Schwierigkeitsstufe „ultraschwer“ wartet mit der Option des „Neues Spiel+“ die ultimative Herausforderung auf Spieler, die Horizon Zero Dawn nach Beendigung der Hauptgeschichte mit ihrer bisher gesammelten Ausrüstung gegen deutlich stärkere Feinde erneut durchspielen wollen. Weitere Inhalte des Updates sind Neuerungen an Waffen und Outfits samt eines zusätzlichen Slots für Modifikationen, zwei hinzugefügte Trophäen sowie die Möglichkeit, Aloys Aussehen durch Gesichtsbemalungen und Änderungen an ihrem Fokus optisch den eigenen Wünschen anzupassen.

Quelle: Sony Interactive Entertainment