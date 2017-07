F1 2017 – Ikonische 2006er Renault R26 wurde vorgestellt

Die Rennspiel-Experten von Codemasters haben heute bekanntgegeben, dass in F1 2017, dem offiziellen Rennspiel zur FIA Formel 1 Weltmeisterschaft, der ikonische Fahrzeug-Hersteller Renault mit dem 2006er Renault R26 vertreten sein wird. Zusätzlich werden weitere klassische Fahrzeuge in den kommenden Wochen vorgestellt. Neben einem umfangreicheren Karrieremodus wird F1 2017 auch zahlreiche Verbesserungen beim Multiplayer, einen brandneuen Championship-Modus sowie die Rückkehr von zahlreichen klassischen Formel-1-Boliden enthalten.

F1 2017 bekommt Renault R26

In der Saison von 2006 wurde dieses Modell von Fernando Alonso und Giancarlo Fisichella gefahren. Der R26 konnte 8 von 18 möglichen Siegen einfahren, startete sieben Mal von der Pole Position und konnte fünf Mal die schnellste Rundenzeit für sich verbuchen. Insgesamt hat in der Saison kein anderes Fahrzeug mehr Siege eingefahren als der R26. Alonso gewann in diesem Jahr den Weltmeistertitel und auch Renault konnte zum zweiten Mal hintereinander die Konstrukteursmeisterschaft für sich beanspruchen.

F1 2017 wird am 25. August 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und Windows PC erhältlich sein.

Quelle: Codemasters