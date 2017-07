ARMS – Erster DLC Kämpfer mit Trailer angekündigt

Nintendos neue IP ARMS ist noch nicht einmal einen Monat erschienen, da wird auch schon der erste DLC-Kämpfer angekündigt. Und wer den Grand Prix durchgespielt hat, dem wird dieser neue Kämpfer kein Unbekannter sein.

Get ready #ARMS fans! Max Brass aka "The Commish" joins the fight via a free update on July 12th! pic.twitter.com/mq9LakhfZD — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 7, 2017

Max „The Commish“ Brass betritt den Ring

Wenn man im ARMS-Grand Prix alle neun Kämpfe hintereinander gewinnt, tritt man gegen den Champion an. Dies ist in diesem Fall Max Brass, welcher sich auch bald zu den spielbaren Kämpfern dazugesellen wird. Im Ankündigungstrailer zeigt er schon einmal auf eindrucksvolle Weise seine Fähigkeiten. Max Brass lässt sich ab dem 12. Juli herunterladen, der DLC ist kostenlos.

Quelle: Nintendo of Europe via Twitter / Nintendo UK via Youtube