Skull & Bones – Neuer Accolade-Trailer verfügbar

Ubisoft veröffentlichte heute einen neuen Accolade-Trailer zu Skull & Bones, ein Online-Marine-Spiel, das die Spieler in eine systemische Spielwelt versetzt, die auf ihre Handlungen reagiert und sich entwickelt, um sie dauerhaft herauszufordern.

Skull & Bones mit neuem Trailer

Skull & Bones versetzt die Spieler in das Goldene Zeitalter der Piraterie, in dem sie ihren eigenen einzigartigen Piratenkapitän erstellen und den wunderschönen aber heimtückischen Indischen Ozean voller Handelsrouten auf der Suche nach Beute durchstreifen. Egal ob alleine oder als Teil einer Piratenbande werden die Spieler das Steuer eines mächtigen Kriegsschiffes übernehmen und ihre Crew in einen endlosen Kampf um die Herrschaft über die Meere führen, um zum gefürchtetsten aller Piratenkapitäne zu werden.

Zur Vorbereitung der Veröffentlichung wird es einige Alpha- und Beta-Tests geben. Interessierte Spieler können sich dafür über den folgenden Link anmelden: www.skullandbonesgame.com

Quelle: Ubisoft