Destiny 2 – Open Beta Launch Trailer veröffentlicht

Die Destiny 2 Beta rückt immer näher und übernächste Woche geht es los. Passend dazu gibt es einen neuen Beta Launch Trailer der alle Inhalte die spielbar sein werden für euch zusammenfasst. Im aktuellen „This Week at Bungie“ Artikel gab es noch eine weitere Ankündigung.

Die Destiny 2 Beta geht bald an den Start

In der kommenden Beta werden sowohl altgediente Spieler als auch Kinderguardians die erste Mission, die Countdown und Control Crucible Modes sowie den ersten Strike anspielen können. Zudem bekommt ihr Zugang zu den Sentinel, Acrstrider und Dawnblade Subklassen. Am Sonntag wird Bungie dann die Pforten der Farm für eine Stunde öffnen. Zwischen 19:00 bis 20:00 Uhr könnt ihr euch dort umschauen. Alle Teilnehmer an der Beta erhalten ein spezielles Beta Emblem, wie auf Bungies Website angekündigt wurde. Los geht es für PS4 Vorbesteller am 18.07. und Xbox One Vorbestellter einen Tag später. Ab dem 21.07. geht es dann in die offene Beta bis zum 23. Juli.

Quelle: Bungie