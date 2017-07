Crashday: Redline Edition – Reboot des hochexplosiven Arcade-Racers im Anmarsch!

Der Crashday startet ab August als Reboot

Nachdem sich die Ur-Version von Crashday seit ihrem Release im Jahre 2006 eine bis zum heutigen Tage treue Fangemeinde aufbauen konnte, steht nun die liebevoll überarbeitete Crashday: Redline Edition an der Startlinie. In enger Zusammenarbeit des Indie-Entwicklerteams Moonbyte Games mit der Community wurden im Remake des hochexplosiven Arcade-Racers nicht nur der Modding- Support sowie die Multiplayer-Optionen deutlich erweitert, sondern zudem auch zahlreiche einstige Kritikpunkte verbessert. Des weiteren wurde die Grafik aufgefrischt und diverse neue Features ins Spiel integriert.

Egal, ob in packenden Multiplayer-Rennen gegen echte Spieler oder im Einzelspieler-Modus: in den actiongeladenen Rennen von Crashday: Redline Edition geht es stets heiß zur Sache. Im Gegensatz zu anderen Rennspielen wird in Crashday nicht nur das fahrerische Können der Spieler auf die Probe gestellt! Seine Kontrahenten von der Fahrbahn zu rammen oder sie gar mit Waffengewalt von der Piste zu befördern gilt in Crashday durchaus als adäquates Mittel zum Sieg. Dank des coolen Soundtracks, verschiedenen Waffenarten, den neu ins Spiel integrierten Power-Ups sowie einem ausgefeilten Schadensmodell und beeindruckenden Action-Replays ist hier adrenalingelander Multiplayer-Spielspaß und reichlich Schadenfreude garantiert!