Pokémon GO – Neues seltenes Pikachu soll kommen

Morgen wird Pokémon GO ein Jahr alt, doch auch nach dem Jubiläum soll es mit neuen Features und Updates weitergehen. So soll es schon bald eine neue Variante von Pikachu zu fangen geben, die recht selten sein soll. Dies wird wohl im Zusammenhang mit der Entwicklermesse SIGGRAPH 2017 geschehen.

Niantic auch auf der Messe

Niantic, Entwickler von Pokémon GO, wird auch auf der Messe für Computergrafiken und interaktive Techniken vor Ort sein. Und aus diesem Anlass soll ein seltenes Pikachu in die Wildnis entlassen werden, um es von findigen Trainern fangen zu lassen. Dies wird in einer Mail für Besucher der SIGGRAPH bestätigt. Die Messe findet vom 30. Juli bis zum 03. August in Los Angeles statt, ein offizielles Statement über das seltene Pikachu gibt es bislang noch nicht.



Quelle: playnation