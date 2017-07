Demon Gaze II – Europa Release für Vita und PS4 bestätigt

NIS America hat auf der Anime Expo Neuigkeiten zu Demon Gaze II präsentiert. Das Sequel zum PS Vita Dungeon Crawler ist schon eine Weile in Japan verfügbar und jetzt kann sich auch der Westen schon in Vorfreude üben. Der Release soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Demon Gaze II kommt nach Europa

NIS kündigte an, dass sich der Dungeon Crawler von Kadokawa Games zur Zeit in Lokalisierung befindet und soll im Herbst 2017 hier erscheinen. Zusätzlich zur PS Vita Version wird es diesmal auch eine PS4 Version geben. Beide Plattformen erhalten zudem Limited Editions.



