Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy & Trilogy – Erscheinen noch in diesem Jahr

Bandai Namco hat heute die Releasetermine zu den Editionen Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy bekannt gegeben. Demnach erscheinen die Spielesammlungen am 25. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy wird alle bisher veröffentlichten Spiele der Storm-Reihe enthalten. Demnach könnt ihr nach Erwerb dieser Spielesammlung in den Genuss von Naruto: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto kommen. Zudem ist neben dem Spiel ein Metal Case, ein Artbook und eine Anime-Bonusdisc enthalten.

Bei der Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy werdet ihr nur die ersten drei Teile der Storm-Reihe spielen können, desweiteren wird die Trilogie nur digital erhältlich sein, während Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy auch als Retail-Version erhältlich sein wird.

Entdecke die Naruto-Geschichte in ihrer Vollständigkeit noch einmal neu! Von dem abgestoßenen Kind zum respektierten Hokage, Naruto ist damit aufgewachsen gegen eine Menge Feinde zu kämpfen. Nehmt an der Seite eurer Lieblingscharaktere noch einmal an diesen spannenden Kämpfen teil.