Gewinnspiel – Wir verlosen 3x das neue Splatoon 2 für die Nintendo Switch

Viele Nintendo Switch Besitzer warten ungeduldig auf den Release von Splatoon 2 am 21. Juli 2017, dem Nachfolger des Sommer-Hits von 2015. In diesem sind neue Features, Farbkanonen und Outfits zu erwarten. Was genau uns an Neuerungen erwarten wird, verrät Nintendo in seiner neuen Direct am 6. Juli ab 16:00 deutscher Zeit.

Gewinne eines von drei Splatoon 2

Wer den Livestream sehen und miterleben möchte, was das Tintenfischlabor so zu bieten hat, der sollte am Donnerstagnachmittag unbedingt einen Blick auf die Nintendo Direct Webseite werfen oder den offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo Deutschland besuchen.

Passend zur kommenden Nintendo Direct von Splatoon 2 verlosen wir zusammen mit Nintendo drei Exemplare des Spieles.

Diese Preise kannst du gewinnen:

Gewinner 01: Splatoon 2 für die Nintendo Switch

Gewinner 02: Splatoon 2 für die Nintendo Switch

Gewinner 03: Splatoon 2 für die Nintendo Switch

Was musst du dafür tun?

1.) Du schaust am 06. Juli ab 16:00 deutscher Zeit die Nintendo Direct zu Splatoon 2

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) mit deinem Highlight aus der Nintendo Direct zu Splatoon 2.

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 10. Juli 2017. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.