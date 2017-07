WoW Legion – Bonuswoche Haustierkämpfe

Diesen Mittwoch, genau genommen vom 05. Juli bis zum 12. Juli 2017 startet die neue Bonuswoche für Haustierkämpfe, mit neuen Pet-Battle-Dungeons. In dieser Haustierwoche erhalten eure kleinen Begleiter den Buff „Zeichen der Pfote“, welcher ihnen einen 200% Bonus auf die erhaltene Erfahrung in Haustierkämpfen gibt. Das schreit ja grade zu danach sich in die Dungeons zu stürzen und wie genau das geht? Ihr öffnet einfach euren Wildtierführer und klickt anschließend auf die Schaltfläche „Kampf finden“ und nach hoffentlich kurzer Wartezeit werdet ihr dann einem Gegner zugeteilt, deren Haustiere ähnlich stark wie die euren sind.

Schnappt euch einen Stufe 25 Boost für ein Haustier eurer Wahl

Bevor ihr euch nun aber in die Schlachten stürzt, stattet Erzmagier Timear in Dalaran einen Besuch ab und holt euch bei ihm die passende Quest für die Bonuswoche ab. Sollte es euch gelingen fünf Spieler mit einem Team von drei Stufe-25-Haustieren zu besiegen erhaltet ihr dank der Quest eine satte Belohnung, in Form eines ultimativen Kampfübungssteins. Mit diesem Übungsstein könnt ihr ein Haustier eurer Wahl direkt auf Stufe 25 boosten.

Quelle: worldofwarcraft.com