The Seven Deadly Sins – Release für Europa bekannt gegeben

Auf der diesjährigen Anime Expo 2017 hat Bandai Namco den Release von dem Action-Adventure The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia angekündigt. Das Spiel wird demnach Anfang 2018 als Retailversion sowie digital in Europa für die PlayStation 4 erscheinen. Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Anime und Manga und ist die erste Konsolenumsetzung. Bis zu zwei Spieler können sich dabei entweder lokal oder online gemeinsam ins Abenteuer stürzen.

Die Handlung von The Seven Deadly Sins

In The Seven Deadly Sins wird eine legendäre Bande, die aus sieben Rittern besteht, für den Sturz des Königreichs Lionesse verantwortlich gemacht. Deshalb werden sie von Elitewachen gejagt, den Heiligen Rittern, welche die eigentlichen Verantwortlichen für die Katastrophe sind. Doch Elisabeth, die dritte Prinzessin, macht sich auf die Reise, um die Seven Deadly Sins zu finden und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Quelle: Bandai Namco