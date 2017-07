Splatoon 2 – Nintendo Direct startet am 6. Juli

Viele Nintendo Switch Besitzer warten ungeduldig auf den Release von Splatoon 2 am 21. Juli 2017, dem Nachfolger des Sommer-Hits von 2015. In diesem sind neue Features, Farbkanonen und Outfits zu erwarten. Was genau uns an Neuerungen erwarten wird, verrät Nintendo in seiner neuen Direct am 6. Juli ab 16:00 deutscher Zeit.

A fresh #Splatoon2 Direct will Squid Jump into the upcoming #NintendoSwitch game on 06/07 at 16:00 CEST! 🐙 https://t.co/dTRgRbhH3q pic.twitter.com/E0noIhurCd — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 3, 2017

Wer den Livestream sehen und miterleben möchte, was das Tintenfischlabor so zu bieten hat, der sollte am Donnerstagnachmittag unbedingt einen Blick auf die Nintendo Direct Webseite werfen oder den offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo Deutschland besuchen.

Quelle: Nintendo Deutschland