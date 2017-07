Lawbreakers – Collectors Edition angekündigt

In wenigen Wochen erscheint mit dem Shooter Lawbreakers, das neue Spiel von Cliff Bleszinski und seinem Entwicklerstudio Boss Key Productions. Passend zu dem bevorstehenden Release wurde nun eine Collectors Edition angekündigt. Diese beinhaltet neben physischen Extras auch digitale Inhalte. Zu den Inhalten zählen, die bereits angekündigte Deadzo Deluxe Edition, welche exklusive Waffen- und Charakterskin beinhaltet. Darüberhinaus enthält die Collection ein Abaddon’s Journal, welches die Geschichte und das Setting des Spiels in Buchform erzählt. Daneben enthält die Collectors Edition zwei Charakter Card Packs, Sticker, Postkarten und eine durchnummerierte Premiumbox.

Die Edition kostet rund 70 US Dollar und kann über die offizielle Website von Limited Run vorbestellt werden. In der Standard Fassung kostet das Spiel 40 Dollar. Lawbreakers erscheint am 08. August für Playstation 4 und PC.

Quelle: limitedrungames.com