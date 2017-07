Hearthstone – Nächste Erweiterung schon im August!

Aktuell läuft die zweite Championship Tour von Hearthstone in Shanghai, Japan und der erste Turniertag findet am 7. Juli statt. Diesen Tag wird Blizzard nutzen um die nächste Erweiterung für das Kartenspiel vorzustellen. Spieler und Fans können die Veranstaltung via Twitch-Stream verfolgen, wir haben hier direkt den Link zum Hearthstone Twitsch Kanal für euch. Natürlich gibt es seit Veröffentlichung dieser Neuigkeiten zahlreiche Spekulationen zur Erweiterung. Unter anderem wird stark davon ausgegangen, dass sich die Erweiterung mit dem Lichking befassen könnte.

July 6 Hearthstone developers will reveal details about Hearthstone’s next expansion! https://t.co/fwzyw4vciW pic.twitter.com/kBcZhe0Obp — Hearthstone (@PlayHearthstone) June 29, 2017

Auf der letzten Q&A-Runde gab Game Designer Ben Brode nun auch bekannt, dass die Erweiterung bereits im August herauskommen soll, aber alle weiteren Details wie eben der Titel der Erweitung, wie auch das genau Release-Datum werden erst am 7. Juli bekannt gegeben.

Quelle: eu.battle.net und Twitter