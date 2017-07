Summer Games Done Quick 2017 – Speedrunning für den guten Zweck

Mittlerweile muss man das Projekt eigentlich nicht mehr vorstellen, das Konzept von „Games Done Quick“ ist wohl den meisten Gamern ein Begriff. Eine Woche lang werden etliche Spiele im Schnelldurchlauf durchgespielt, während gleichzeitig Spenden für den guten Zweck gesammelt werden. Die Sommerausgabe Summer Games Done Quick ist nun gestartet und wird bis zum 09. Juli andauern.

Eine Woche Speedruns en Masse

Es sind wieder unzählige Spiele mit von der Partie, die ganz wie der Name des Events es verspricht besonders schnell durchgespielt werden. Dabei gibt es Any% Runs, 100% Runs und spezielle Varianten von Speedruns, wo zum Beispiel ein Game mit nur einer Hand durchgespielt wird. Die Spenden gehen an die internationale Organisation Doctors Without Borders. Eine Liste aller geplanten Spiele findet ihr hier.

Quelle: gamesdonequick via Twitch / Games Done Quick