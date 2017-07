Splatoon 2 – Werbespot aus den USA im Fokus des eSports

Bereits am 21. Juli 2017 erscheint der farbspritzige Shooter Splatoon 2 für die Nintendo Switch und füllt ein wenig das Sommerloch, dass das Spielejahr oft hinterlässt. Mit ausführlicher Singleplayer-Kampagne und neuen Waffen wird es das Spiel wohl in jedes Wohnzimmer eines jeden Switch-Besitzers schaffen.

Neuer Werbespot in den USA erschienen

Doch gerade im Bereich von eSports bietet sich das Spiel mitsamt der Konsole an, da es überall hin mitgenommen werden kann und so mit eurem Team an jedem Ort trainiert werden kann. In einem neuen Werbespot, mit dem in den USA kräftig die Werbetrommel für Splatoon 2 gerührt werden soll, werden nun die Multiplayer-Aspekte näher beleuchtet.

Quelle: Nintendo (via Youtube)