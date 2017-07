Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Erscheint Anfang 2018 in Europa

Bandai Namco gab auf der diesjährigen Anime Expo bekannt, dass das Action-Spiel Naruto to Boruto: Shinobi Striker Anfang 2018 in Europa für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Dabei soll es im Online-Modus möglich sein, mit bis zu acht Spielern gleichzeitig in den Kampf zu ziehen.

In dem Universum des Anime-Hits Naruto können die Spieler mit ihren Lieblingscharakteren ein neuartiges Gameplay erleben, dass euch die Umgebung in neuem Grafikstil in kompletten 3D erleben lässt. Dazu bei trägt unter anderem, dass ihr nun an den Wänden laufen könnt. Im Spiel selbst könnt ihr eine von vier Klassen spielen: Nahkampf-, Fernkampf-, Defensiv und Heilungsklassen müssen kombiniert werden, um ein ordentliches Team zu bilden. Zudem können Modi wie beispielsweise Capture the Flag gespielt werden.

Key Features

4 vs 4 Kämpfe, in denen acht Spieler gleichzeitig kämpfen

Neuartiger Grafik-Stil mit lebendigeren Farben

Dynamisches Third-Person Gameplay, in welchem ihr euch vertikal an Wänden bewegen könnt, indem ihr gegen die Wände springt oder rennt

Viele Charaktere aus der Serie enthalten wie dem kompletten Team 7

Desweiteren konnte folgender Off-Screen mitgefilmt werden, der euch nochmal einiges an Gameplaymaterial zeigt:

Quelle: Gematsu