Inazuma Eleven Ares – Level-5 zeigt Material zum neuen Anime-Fußball-Ableger

Die Inazuma Eleven-Reihe ist neben Professor Layton und Yo-Kai Watch eine der beliebtesten Spielereihen von Entwickler Level-5. Der neueste Ableger soll laut Entwickler nicht wie die bisherigen Spiele auf dem 3DS erscheinen, dass es für die Switch erscheinen soll wurde bislang jedoch noch nicht bestätigt. In einem japanischen Livestream wurde nun neues Material zum neuesten Teil Ares gezeigt.

Fußballspieler in Fantasyoutfits

Viel gibt es aus dem gezeigten Material nicht herauszuziehen. Es werden lediglich einige Modelle von diversen Charakteren gezeigt, dannach wird es für Inazuma Eleven Fans etwas verwirrend. Die beliebten Fußballer werden nämlich in völlig neuen Artworks präsentiert, in denen sie in Outfits zu sehen sind, die eher zu einem Fantasy- und nicht zu einem Sport-Setting passen. Viel mehr ist bislang noch nicht bekannt, Fans dürften sich jedoch auch mit diesen spärlichen Infos zufrieden geben und gehyped auf Inazuma Eleven Ares sein.

Quelle: Perfectly Nintendo via Youtube