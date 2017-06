The Elder Scrolls: Legends – Erste Erweiterung Heroes of Skyrim geht an den Start

Ab heute können alle begeisterten Kartenduellanten zu neuen Abenteuern in den verschneiten Norden von Skyrim aufbrechen. Denn ab heute erscheint die erste Erweiterung Heroes of Skyrim für das Kartenspiel The Elder Scrolls: Legends. The Elder Scrolls: Legends – Heroes of Skyrim enthält mehr als 150 neue Karten, inspiriert von der Geschichte von The Elder Scrolls V: Skyrim. Diese erweitern das Spiel um neue Mechaniken und mächtige Fähigkeiten, und führen die berühmt-berüchtigten Drachen, mächtige Schreie, Gefährten und beliebte Charaktere ein. Die Karten können zudem ab jetzt im Shop im Spiel gekauft und zu jedem beliebigen Deck hinzugefügt werden.

Top-Features in Heroes of Skyrim:

Mehr als 150 neue Karten, die auf Skyrim basieren

Beherrschen Sie den Himmel mit Drachenkarten, darunter legendäre Bestien wie Alduin und Paarthurnax

Entfesseln Sie die Macht des Dovahkiin und vernichten Sie ihre Gegner mit Schrei-Karten

Legendäre Skyrim-Charaktere wie Aela die Jägerin, J’Zargo, Delphine und andere kehren mit mächtigen Fähigkeiten zurück

The Elder Scrolls: Legends ist jetzt über den Bethesda.net Launcher und Steam als kostenloser Download für PC und Mac sowie für iPad und Android-Tablets verfügbar. Smartphone-Versionen für iOS und Android sind für diesen Sommer geplant.

Quelle: Bethesda (Pressemeldung)