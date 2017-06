Story of Seasons: Trio of Towns – Release für Europa bestätigt

Anlässlich des 20. Jubiläums der Farming-Reihe von Entwickler Marvelous wurde heute der europäische Release-Termin zu Story of Seasons: Trio of Towns bekannt gegeben. Seit Juni 2016 ist das Spiel in Japan erhältlich, während die Amerikaner schon seit Februar 2017 loslegen können. In Europa wird es am 13. Oktober 2017 für den Nintendo 3DS erscheinen, so gab es Nintendo Deutschland auf dem offiziellen Twitter-Account bekannt.

„Story of Seasons: Trio of Towns“ erscheint am 13. Oktober für Nintendo #3DS! pic.twitter.com/Ovn5jyVqHv — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) June 29, 2017

In Story of Seasons führt ihr euren eigenen Bauernhof, könnt die Liebe eures Lebens finden und mit dieser eine eigene Familie gründen. Die Serie knüpft an die alte Harvest Moon-Reihe an, deren Namensrechte nicht mehr bei Marvelous liegen.

Quelle: Nintendo Deutschland (via Twitter)