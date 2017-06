Rick and Morty – Neue Items aus dem Cartoon in Rocket League und anderen Spielen

Rick and Morty ist eine der besten und witzigsten aktuellen Cartoonserien, und nun finden sie ihren Weg in diverse Videospiele. Mit Rick and Morty Simulator: Virtual Rick-ality gibt es bereits ein recht erfolgreiches auf der Serie basierendes Spiel, und nun kreuzen sie auch den Weg in andere Spieleuniversen.

Antennen in Rocket League, Skins in Gang Beasts uvm.

Zunächst einmal gibt es ab dem 05. Juli neue Antennen für eure Rocket Leage Autos. Mit dabei sind Morty, der fliegende Kopf Cromulon, Mr. Meeseeks und Mr. Poopy Butthole. Ihr könnt diese Antennen als Loot im Spiel erhalten. In Gang Beasts gibt es Skins für eure Charaktere, ebenso für Move or Die. Während die Skins in Move or Die schon verfügbar sind, gibt es noch kein Releasedatum für die Items in Gang Beasts. Zu guter letzt können sich Rick and Morty Fans ihren eigenen Mr. Meeseeks in ihr Zimmer in Steam VR Home stellen. Die sollte die Wartezeit der dritten Staffel, welche in diesem Sommer anlaufen soll, etwas verkürzen.

