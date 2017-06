Playstation Plus – Diese Spiele gibt es im Juli umsonst

Die neuen kostenlosen Titel für die Playstation Plus Mitgliedschaft im Juli sind bekannt. Diesmal gibt es sogar einen dritten Titel zu den sonst typischen zwei kostenlosen Spielen. Anlass ist der Launch von PlayLink, einem Service, der eure mobilen Geräte mit der PS4 verbindet.

Purer Horror mit Until Dawn und Fantasy mit Game of Thrones

Die beiden Playstation Plus Titel für Juli sind Until Dawn und Telltales Game of Thrones. In Until Dawn spielt ihr acht Freunde, welche in einer Gebirgshütte gefangen sind, und sie sind nicht alleine. In Game of Thrones wiederum wird in sechs Episoden die Geschichte von Haus Forrester erzählt, und ihr erlebt den Krieg der fünf Könige aus ihrer Sicht. Der dritte kostenlose Titel ist vom 04. Juli bis zum 24. Oktober verfügbar. Es handelt sich um That’s You, einen Titel für das neue PlayLink Feature. Ihr könnt die Funktionen eurer Smartphones mit in das Spiel einbringen. Für PS3-Mitglieder gibt es im Juli Tokyo Jungle und Darkstalkers Resurrection, für Vita-Zocker gibt es Element4l und Don’t Die, Mr. Robot. Zum Schluss gibt es noch ein weiteres Geschenk für Playstation Plus-Mitglieder. Sie können an der Beta des am 18. Juli erscheinenden Orcs Must Die Unchained teilnehmen und erhalten auch noch exklusive Packs.

