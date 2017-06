Heroes of the Storm – Gewinnen mit Sommer, Sonne, Badespaß

Man muss nicht ins Schwitzen geraten, um den Sommer in Heroes of the Storm zu feiern. Von heute an können Spieler sich bis zum 24. Juli im neuesten Ereignis Sommer, Sonne, Badespaßbrandheiße Preise schnappen, indem sie in einem beliebigen Modus ein Heroes-Match gewinnen, erhalten Spieler jeden Tag ein Los für Blizzards spannendes Gewinnspiel. Einmal pro Woche werden aus allen teilnahmeberechtigten Spielern zufällig die Gewinner gezogen. Es gibt haufenweise Beutetruhen abzustauben, sowie Blizzard-Spiele, legendäre Heldenskins, Illidanstatuen und Spiele-PCs samt Zubehör.

Gewinner reist kostenfrei zur BlizzCon 2017

Neben dem Gewinnspiel haben Heroes-Spieler auch die Chance auf tolle Skins wie Sommerspaß-Tychus und Badespaß-Tracer, sowie auf neue Reittiere, Porträts, Emojis und Sprays. Außerdem verspricht das brandneue „Ich glaub, es hakt“-Heldenchaos – 10 Kleine im Bikini kämpfen hier 5 gegen 5 – eine gehörige Portion feuchtfröhlichen Spaß.

Quelle: Blizzard Entertainment