Castlevania – Sprecherrollen der Netflix Serie bekannt gegeben

Bereits vor einigen Monaten hat Netflix bekannt gegeben, eine animierte Serie über die Castlevania Reihe zu produzieren. Nun gibt es zu diesem Projekt neue Infos. Denn Producer der kommenden Serie Adi Shankar hat nun die englischen Sprecherrollen der Serie veröffentlicht. Demnach wird der aus den Hobbitfilmen bekannte Schauspieler Richard Armitage den Charakter Trevor Belmont vertonen. Ihm entgegen steht Graham McTavish (Lost), der Dracula seine Stimme gibt. Daneben wird James Callis (Battlestar Galctica) Alucard seine Stimme leihen. Emily Swallow (The Mentalist) leiht Lisa Tepes ihre Stimme und Matt Frewer (Orphan Black) spricht die Rolle des Charakters The Bishop ein. Zusätzlich vertonen Alejandro Reynoso und Tony Amendola die Charaktere Sypha Belnades und The Elder. Wer hingegen die deutsche Synchronisation übernimmt, ist bislang unklar. Castlevania soll am 07. Juli 2017 auf Netflix erscheinen.

Castlevania Cast Announced

Quelle: YouTube (Adi Shankar)