Call of Duty Infinite Warfare – Absolution DLC Anfang Juli

Activision und Infinity Ward haben erste Informationen zum Absolution DLC für Call of Duty Infinite Warfare veröffentlicht. Neben neuen Multiplayer Maps gibt es auch einen neuen Zombie Modus.

Call of Duty Infinite Warfare mit neuem Absolution DLC

Das DLC Pack wird mit Attack of the Radioactive Thing ein neues Zombie Erlebnis liefern. Schauplatz für die Episode wird ein Küstenort in den 50er Jahren sein. Dort ist ein wissenschaftliches Experiment schrecklich schief gegangen. Zusätzlich wird es vier neue Multiplayer Maps geben.

Bermuda – In Bermuda, einem Elendsviertel, das um die Überreste eines Schiffswracks errichtet wurde, können die Spieler sich mit Hechtsprüngen und Wandläufen vom Fischmarkt bis zum Leuchtturm auf dieser kleinen bis mittleren Map bewegen, die überschwemmt und mit Sand verweht ist.

Permafrost – In der eisigen City-Skyline von Permafrost bleiben die Spieler am Boden und wählen ihre Angriffsstrategie über eine der drei Hauptstraßen. Sie durchqueren diese kleine, enge Map, um von der Straße zum Bahnhof oder vom Pennerviertel zu einem zertrümmerten Theater zu gelangen.

Fore – In Fore sind die einzigen Miniaturen auf dieser großen Karte die Golfkurse, auf denen die Spieler kämpfen. Fore bietet enorme visuelle Vielfalt, während die Spieler sich durch die Ausblicke und Klänge der einzelnen Bereiche voller magischer Wälder, gigantischer Eiscremes und turmhoher Burgmauern schwingen.

Ember – Ember liegt in der Nähe eines alten Stadtschlosses und ist die Neuauflage des Map-Klassikers Resistance aus Modern Warfare 3, mit Ästhetik aus der alten Welt, die mit moderner Technologie nachgerüstet wurde. In der Umgebung finden sich unter anderem Lava, Galgen und eine Folterkammer – hier sollten die Teamkameraden eng zusammenbleiben.

Absolution wird am 06. Juli für PS4 erscheinen, andere Versionen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Die USK hat eine Alterseinstufung ab 18 Jahren vergeben.

Quelle: Activision