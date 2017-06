Pokémon GO – Tageslimit von Arena-Münzen gesenkt?

Vor kurzem erst berichteten wir darüber, dass sie neuen Arenen und somit das neuste Pokémon GO Update erschienen ist. Nun gab es von Niantic wohl noch eine „kleine“ Feinjustierung was die Arena-Münzen angeht, denn die maximale Anzahl an täglichen Münzen wurde ordentlich gesenkt. Arena Münzen erhalten Trainer immer pro Stunde, die ihr Pokémon eine Arena verteidigte, eine Pokémünze und die maximale Anzahl von diesen Münzen lag bei 100 Stück pro Tag.

Tageslimit der Poké Münzen halbiert?

Wie pokemongohub.net berichtet senkte Niantic dieses Tageslimit auf 50 Münzen herunter. Dafür erhält man nun alle 10 Minuten eine Münze, statt wie zuvor nur jede Stunde. Bereits auf Twitter wurde die Änderung von der Support-Seite von Niantic bestätigt, wir haben hier für euch ein Zitat eines Pokémon Go Spielers, der Niantics Beitrag teilte:

Schaut man nun aber auf der direkt Support Seite von Niantic, wird man feststellen das alle Informationen zu dem Tageslimit, der Häufigkeit in Abhängigkeit von der Zeit verschwunden sind. Daher bleibt zur Zeit einfach nur Abwarten, ob Niantic an diese Änderung noch etwas schraubt.

Quelle: pokemongohub.net