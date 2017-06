PES 2018 – Deutsches Kommentatorenduo bestätigt

In wenigen Monaten erscheint mit Pro Evolution Soccer 2018 ein neuer Ableger der beliebten Fußballsimulation. Ein wichtiger Bestandteil von Sportspielen sind die Kommentatoren. Fraglich war bisher, welche deutsche Stimmen wir in dem kommenden Sportspiel zu hören bekommen. Nun hat Konami im Rahmen der PES 2018 World Tour ,die derzeit stattfindet die deutschen Kommentatoren bekannt gegeben. Demnach wird man im die Stimmen von Marco Hagemann und Hansi Küpper zu hören bekommen. Beide haben bereits in den letzten Ablegern die Spiele kommentiert. Beide haben wieder zusammen etliche Sprachelemente aufgenommen.

PES 2018 E3 Trailer

PES 2018 erscheint am 14. September 2017 für Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360 und PC.

Quelle: twitter.com (Konami)