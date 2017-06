Forza Motorsport 7 – So viel Speicher verbraucht das Spiel

Das auf der E3 angekündigt Forza Motorsport 7, wird schon sehnlichst von Rennsportfans herbei gewünscht. Zudem ist es eines der Spiele, welche die Stärken der kommenden Xbox One X ausspielen will. Soll heißen, dass Spiel wird auf der neuen Microsoft Konsole mit einer native 4K-Auflösung, HDR und stabilen 60 Bilder pro Sekunde laufen. Allerdings haben diese Features auch seinen Preis. Denn das Spiel wird auf der Xbox One X stark den Festplatten Speicher der Konsole belasten. Laut dem Entwickler Turn 10 wird das Spiel 100 GB verbrauchen. Dies jedoch nur auf der Xbox One X. Bei der normalen Xbox One und der Xbox One S werden bestimmte Daten nicht heruntergeladen, wodurch weniger Speicher verbraucht wird.

Forza Motorsport 7 – E3 2017 Trailer

Forza Motorsport 7 erscheint am 3. oktober für die Xbox One und dem PC.

Quelle: vg247.com, youtube (