F1 2017 – Neue historische Boliden angekündigt

Wie in den letzten Jahren, wird es auch in diesem Jahr ein neues Formel 1 Spiel aus dem Hause Codemasters geben. Wie bereits im Vorfeld angekündigt wird dieser zahlreiche historische Boliden beinhalten. Entwickler Codemasters hat nun zu diesen zwei neue angekündigt. Demnach wird es neben den bereits angekündigten Ferrari Modellen nun auch zwei historische Williams Formel 1 Autos im Spiel geben. Bei den Modellen bei denen es sich handelt sind der 1992 Williams FW14B und der 1996 Williams FW18. Das Modell aus 1992 fuhr Nigel Mansell und Riccardo Patrese und war das erfolgreichste Auto in dieser Saison. Mit diesem fuhr Nigel Manson neun Siege ein und sicherte sich damit den WM Titel. Das zweite Modell wurde von Damon Hill und Jacques Villeneuve gefahren, die mit diesem Fahrzeug von 16 Rennen 12 Rennen für sich beanspruchen konnten. F1 2017 erscheint am 25. August für Playstation 4, Xbox One und PC.

F1 2017 Classic Car Reveal – Williams

Quelle: YouTube (F1 Games from Codemaster)