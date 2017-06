WoW Legion – Hotfix für die Wabernde Essenzen für Legendaries

Mit dem neuen Patch 7.2.5, kamen auch die neuen Legendaries in World of Warcraft und diese haben seit dem 21.Juni eine Gegenstandsstufe von 970. Aus diesem Grund habt ihr nun wieder die Möglichkeit eure bisherigen Legendaries von Stufe 940 auf 970 aufzuwerten. Ihr startet für die Aufwertung, wie schon beim letzten mal eine Quest bei Vridiel in Dalaran und müsst anschließend 50 Wabernde Essenzen sammeln. Die Essenzen erhaltet ihr beim Sieg über einen Raidboss im Grabmal des Sargeres, in Abgesandtentruhen, in wöchentlichen PvP-Quests für gewertetes PvP und in der wöchentlichen Beutekiste in eurer Ordenshalle. Habt ihr dann 50 wabernde Essenzen gesammlt gebt ihr die Quest wieder bei Vridiel in Dalaran ab und erhaltet eine Stabilisierte Titanenessenz, mit der ihr ein Legendary aufwerten könnt.

Sammel 50 wabernde Essenzen für die Aufwertung

Das bisherige Problem war also nun folgendes, wer zum Beispiel während des Schlachtzuges im Grabmal des Sargeres die nötigen 50 Essenzen gesammt hat und somit die Quest erfüllt hat, aber diese nicht umgehend in Dalaran abgegeben hatte. Sondern weiter Bosse gelegt hatte, musste am Ende feststellen dass die überschüssigen Essenzen nicht angerechnet wurden. Nach Abgabe der Quest startete die neue Quest also wieder bei 0/50, obwohl man schon mehr als 50 Essenzen hätte haben müssen. Da dieses kleine Detail den meisten Spielern letzten Mittwoch nicht bekannt war, ist die Wut darüber natürlich umso größer. Nun hat sich Blizzard via Twitter dazu geäußert:

UPDATE: This is due to a limitation of how quests function. We agree it isn’t an ideal design, and are investigating possible improvements. — WarcraftDevs (@WarcraftDevs) June 21, 2017

Blizzard bestätigt, dass es sich hier nicht um einen Bug, wie von vielen Spielern in Foren vermutet handelt. Dass das Design der Quest allerdings nicht schön gelöst ist und Blizzard dieses Problem nun mit dem aktuellen Hotfix behoben hat. Mit dem Hotfix zählt die wabernde Essenz nicht mehr als Questgegenstand, sondern soll unter den Ressourcen zu finden sein und dürfte daher auch bei einer erfüllten Quest weiter gesammelt werden können. Wir haben hier noch den Auszug für die Quest aus dem aktuellen Hotfix für euch:

Quests For “Unsettled Power”, Writhing Essences now drop as a currency, instead of a quest item. Entering your Class Hall or Dalaran will convert your existing progress to the new currency. World of Warcraft: Legion – Hotfix – 23. Juni 2017

Quelle: Twitter WarcraftDevs, worldofwarcraft.com