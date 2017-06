Visage – P.T. inspirierter Titel im Gameplay Trailer

Anfang 2016 suchte Entwickler Sadsquare Studio nach Finanzierung via Kickstarter für ihr Projekt Visage. Der von P.T. inspirierte Titel konnte rund 120.000$ einnehmen und so auch Konsolenversionen und VR Support sichern. Jetzt gibt es einen Gameplay Trailer.

Visage bringt das P.T. Feeling

Der Horrortitel spielt in den 80er Jahren in einer verlassenen Stadt und einem gigantischen Haus. Ihr spielt als Dwayne, der von bösartigen Erscheinungen verfolgt wird. Ihr werdet das Mysterium um rätselhafte Tode vieler Familien aufdecken müssen. In Sachen Gameplay soll es sich um ein Adventure ohne Waffen handeln und euch 6 bis 8 Stunden beschäftigen. Release soll noch in diesem Jahr für PS4, Xbox One und PC erfolgen. Zudem wird es auch Playstation VR, HTC Vive und Oculus Rift unterstützen.

Quelle: SadSquare Studio (via Youtube)