Metroid: Samus Returns – Europa bekommt Legacy Edition mit vielen Goodies

Mit der Ankündigung von Metroid: Samus Returns, einem Remake von Metroid 2 für den Gameboy, überraschte Nintendo auf der diesjährigen E3 viele Fans. Schnell wurde auch bekannt gegeben, dass es von dem 3DS-Titel eine Collectors-Edition geben wird, welche in den USA lediglich einen Soundtrack beinhaltet. In Europa bekommen wir jedoch die Legacy Edition, welche deutlich mehr Goodies für Fans beinhaltet.

Left: Metroid Samus Returns special edition for the US

Right: Metroid Samus Returns special edition for the EU

lmao pic.twitter.com/Llq7UDaOBO

— Nibel (@Nibellion) 22. Juni 2017