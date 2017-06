League of Legends – Die Akademie Abenteuer gehen in die 2. Runde

Die Welt von Riots Spiel League of Legends scheint unendlich und doch manchmal so alltäglich wie der Alltag eines jeden von uns. So müssten sich die Champions Ahri, Darius, Ekko und Vlad wieder in einer zweite Staffel auf ihrer Akademie behaupten und sich dem Schulalltag stellen und wir haben das Vergnügen ihnen dabei zusehen zu können. Zu verdanken haben wir diese ausgefallen und gelungenen Comics dem talentierten LoL Community-Künstler „Gutter rat“. Er erweckte die Champions in seinen Comics zum Leben. Bereits vor gut 4 Monaten gab es die erste Staffel der Akademie Reihe zu bestaunen, wer diese verpasst hat oder noch mal seine Erinnerung auffrischen will, findet die erste Staffel hier. In der neuen Staffel sind bisher zwölf Comics zu bestaunen, diese haben wir natürlich in unserer Galerie für euch aufgeführt. Viel Spass beim anschauen.

Quelle: leagueoflegends.com