Playstation Store – Neue Doppelte Rabatt Aktion gestartet

Wer öfters mal in den Playstation Store reinschaut wird feststellen, dass stets neue Aktionen am laufen sind. Eines der beliebtesten Aktionen ist die „Doppelte Rabbatt“ Aktion, bei dem Playstation Plus Besitzer gleich doppelt sparen können. Denn in der Aktion sind zahlreiche Spiele im Preis reduziert, in der für alle Playstation Plus Nutzer der Preis noch einmal reduziert worden ist. In dieser Aktion sind diesmal Spiele wie The Witcher 3, Battlefield 4, Dishonored 2 oder verschiedene Call of Duty Teile vertreten. In der folgenden Übersicht könnt ihr eine große Auswahl an Spielen die in der Aktion vertreten sind sehen. Unter folgenden Link könnt ihr die vollständige Liste sehen: Playstation Store. Dabei steht der erste Preis für alle Nutzer, während der zweite für den Playstation Plus Preis steht:

The Witcher 3: The Wild Hunt – 23.99€ / 17.99€

The Witcher 3: The Wild Hunt Game of the Year Edition – 37.49€/ 24.99€

Bioschock: The Collection – 37:49€/ 24:99€

Call of Duty Black Ops 3 Gold Edition – 48.99€/ 27.99€

Call of Duty Black Ops 3 Digital Deluxe Edition – 74.99€/ 49.99€

Hitman: Die erste Season – 41.99€/ 23.99€

Tomb Raider: Definitve Edition – 19.49€/ 8.99€

Dishonored 2 – 46.89€/ 23.79€

Pro Evolution Soccer 2017 – 25.99€/ 11.99€

Mafia 3 – 31.99€/ 23.99€

Mafia 3: Deluxe Edition – 47.99€/ 35.99€

Destiny: The Collection – 41.99€/ 23.99€

Battlefield 4 – 12.39€/ 4.79€

Battlefield 4: Premium Edition – 45.49€/ 20.99€

Battlefield Bundle (Battlefield 4 + Battlefield Hardline) – 20.99€/ 11.99€

Battlefield Hardline – 13.99€/ 4.79€

Battlefield Hardline: Deluxe Edition – 20.99€/ 11.99€

Battlefield Hardline: Ultimate Edition – 41.99/ 23.99€

F1 2016 – 44.09€/ 18.19€

Far Cry 4 – 27.99€/ 20.99€

Far Cry 4: Gold Edition – 45.49€/ 20.99€

Far Cry 4 + Far Cry Primal – 55.99€/ 31.99€

Far Cry Primal – 29.19€/ 18.39€

Far Cry Primal: Apex Edition – 32.84€/ 20.89€

Call of Duty Advanced Warfare: Digital Pro Edition (Day zero) – 66.99€/ 33.99€

Call of Duty Advanced Warfare: Gold Edition – 44.79€/ 19.59€

The Crew – 17.49€/ 9.99€

The Crew: Ultimate Edition – 37.49€/ 24.99€

Need for Speed Deluxe Bundle (Need for Speed + Need for Speed Rivals) – 41.99€/ 23.99€

Need for Speed Rivals – 13.99€/ 7.99€

Need for Speed Rivals: Complete Edition – 27.99€/ 15.99

und viele mehr

Quelle: playstation.com