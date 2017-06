NHL 18 – Coverstar und weitere Infos bekannt gegeben

Wie in jedem Jahr wird Electronic Arts auch in diesem Jahr ihre beliebten Sportspiele einen neuen Ableger spendieren. So auch der Eishockeyreihe NHL. Zu dem neuem Ableger NHL 18 wurden heute zahlreiche Infos bekannt gegeben, die wir euch nicht vorenthalten wollen. So wurde unter anderem der Coverstar des diesjährigen Ablegers enthüllt. Demnach wird Connor McDavid von den Edmonton Oilers das Cover des Sportspiels zieren. Desweiteren wurde mit NHL Threes ein neuer Spielmodus angekündigt. In diesem etwas arcadigen Modus wird man 3 vs 3 Matches spielen können. Im Vorfeld des Releases wird es zum Sportspiel noch einen Beta Test geben, in dem man verschiedene Onlinematches spielen kann. Unter folgenden Link kann man sich für die Beta registrieren: EA Sport.

NHL 18 – Official Gameplay Trailer

NHl 18 soll am 15. September 2017 für Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

